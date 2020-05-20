США направили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ для борьбы с COVID-19

Вашингтон, 20 мая. Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких вылетел из США в Россию, сообщает пресс-служба американского Совета национальной безопасности.

«Этот гуманитарный груз аппаратов ИВЛ направляется в Москву и спасет жизни в наиболее пострадавшем городе России. Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена», — говорится в сообщении Совета в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа направить аппараты ИВЛ в Россию во время телефонного разговора, который состоялся 7 мая. Как отмечала пресс-служба президента РФ, во время обсуждения ситуации, связанной с распространением коронавируса, главами государств была дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Также было оговорено дальнейшее наращивание координации в данном направлении.

В Белом доме ранее сообщили, что вторая партия техники направится в Россию 26 мая.

Отметим, в марте Россия направила в США самолет с медицинской техникой. Российский президент тогда подчеркнул, что это «не дорога с односторонним движением».

По данным на 20 мая, в России COVID-19 выявлен у 308 705 пациентов, зафиксировано 2 972 летальных случая, выздоровели 85 392 пациента.