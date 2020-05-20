Минздрав РФ предостерег от злоупотребления витамином D для профилактики COVID-19

Москва, 20 мая. Чрезмерное употребление витамина D может привести к гипермитаминозу, предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин. По его словам, у многих граждан России, находящихся на режиме самоизоляции, наблюдается нехватка витамина D, однако злоупотребление им может привести к нежелательным последствиям.

Американские медики ранее отмечали, что острая нехватка витамина D может приводить к тяжелым формам протекания новой коронавирусной инфекции, повышая риск их возникновения примерно на 15%. Таким образом, витамин D является важным средством профилактики и лечения COVID-19.

«Я хотел бы предостеречь от безудержного применения [витамина D], потому что, действительно, мы живем за определенной параллелью и у нас недостаточно витамина D. Но речь может идти о тысячах единиц один раз в день, а не о 100 или 500 тыс. <...> Есть такое еще понятие как гипервитаминоз, он обладает очень серьезными последствиями», — заявил Малявин.

Причиной дефицита витамина D у людей на самоизоляции является нехватка солнечного света – длительное нахождение дома приводит к тому, что люди не получают достаточной порции солнечного света.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 325 тысяч человек.