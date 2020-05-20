INA сообщает о задержании вероятного преемника главаря ИГ аль-Багдади

Багдад, 20 мая. Иракское новостное агентство INA со ссылкой на разведку сообщило о задержании возможного приемника аль-Багдади, главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена на территории РФ).

Уточняется, что имя задержанного Абд аль-Насир Кардаш. Подробности и обстоятельства задержания на данный момент неизвестны.

Напомним, в конце октября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным якобы удалось «ликвидировать» главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. При этом американская сторона не смогла предоставить доказательства, подтверждающие его «гибель». Согласно официальной версии Вашингтона, аль-Багдади подорвал себя с помощью пояса смертника, при попытке американского спецназа захватить его в плен. Позднее американская сторона заявила, что останки аль-Багдади будто бы выбросили в море.

Также Вашингтон заявил, что спецоперация была согласована с Россией. Однако позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не фиксировали каких-либо действий американской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.