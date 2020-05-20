Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Махачкала, 20 мая. Группа врачей из федеральных медицинских центров прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции в районах с наиболее сложной эпидобстановкой, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности Дагестана заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто. Президент также потребовал в максимально сжатые сроки решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами.

В среду в регион прибыла группа из шести врачей. На встрече с главой регионального минздрава Джамалудином Гаджиибрагимовым специалисты определили план действий. В первую очередь медики вместе с дагестанскими коллегами посетят больницы Дербента.

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов уточнил, что в группу вошли представители федеральных центров, которые проводят дистанционные консультации врачей и пациентов. Они разделятся на бригады и будут работать в разных районах республики.

«Выезжать в основном будут в тандеме инфекционист и анестезиолог-реаниматолог. В субботу мы проведем совещание в режиме ВКС со всеми медицинскими организациями, и приезжие специалисты смогут ответить на вопросы коллег», — уточнил Гаджиибрагимов.

В настоящее время Дагестан входит в пятерку регионов по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Гаджиибрагимова, в Дагестане зарегистрировано 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями.

В среду Владимир Путин поручил разработать план по преодолению эпидемиологической ситуации в Дагестане и оказать республике финансовую поддержку.

Кроме того, Минобороны РФ поручено построить в Дагестане медицинский центр инфекционного профиля на 200 коек. Строительством центров займутся специалисты Военно-строительного комплекса МО. Ведомством отмечается, что такие проекты будут реализованы в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.