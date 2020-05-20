Оксана Пушкина рассказала, как спаслась от тяжелой формы COVID-19 

Москва, 20 мая. Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала о своем лечении от COVID-19. По ее словам от тяжелой формы коронавируса ее спасла педантичность в вопросах гигиены.

В интервью RT Пушкина рассказала, что ее госпитализировали в ЦКБ 12 мая после того, как позвонили из Роспотребнадзора и сообщили о положительном тесте на COVID-19. По мнению бывшей телеведущей, от тяжелой формы инфекции ее спасла «педантичность и щепетильность в вопросах гигиены». Пушкина сообщила, что начала носить защитную маску, когда еще это не было обязательным. Соблюдала и все меры предосторожности: гигиена, термическая обработка одежды и обуви, использование антисептика.

Первым вестником выздоровления слало вернувшееся обоняние спустя неделю после лечения.

«О врачах отдельно хочется сказать. До того, как я подхватила вирус, у меня было представление, как они самоотверженно спасают людей. Я развозила по больницам СИЗы, антисептики, хозяйственную и кухонную утварь — все, что заказывали врачи в моем избирательном округе. Но, оказавшись внутри «красной зоны», поняла, что все гораздо драматичнее. Врачи — истинные герои нашего времени. Не только врачи! Нянечки, медсестры — все, кто на передовой!» — подчеркнула депутат.

По словам Пушкиной, даже в защитных костюмах у врачей есть шанс подхватить инфекцию, поскольку они контактируют с больными 24/7. Кроме того, она рассказала, как тяжело приходится медикам в сегодняшних условиях.

«Эти костюмы — пытка. В них жарко. Очки запотевают. В перчатках сложно проводить медицинские манипуляции. Есть, пить — проблема. Даже в туалет сходить — проблема. После всех этих телодвижений надо заново себя дезинфицировать и экипировать. Многие не видят свои семьи месяцами», — рассказала Пушкина.

Пушкина призвала всех обязательно носить маски и соблюдать все санитарные нормы. Она напомнила, что многие переносят коронавирус бес симптомов. И сама депутат решила бы, что у нее обычная простуда, если бы не пришел положительный тест.

«Убедительная просьба, будьте бдительны! Нам придется привыкнуть к маскам, перчаткам и антисептикам вместо парфюма. Мы с этой «короной», похоже, должны породниться. Не пренебрегайте мерами предосторожности!», — подчеркнула Пушкина.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По данным на 20 мая, в России COVID-19 выявлен у 308 705 пациентов, зафиксировано 2 972 летальных случая, выздоровели 85 392 пациента.