Мединский призвал журналистов из ФРГ учить историю, чтобы не доходить до обеления нацизма

Москва, 20 мая. Помощник президента России Владимир Мединский подверг резкой критике журналистов немецкого телеканала MDR, который назвали группу советских войск в ГДР «оккупантами». Мединский призвал их лучше учить историю, чтобы затем не доходить до прямого обеления нацизма.

Телеканал MDR ранее выпустил материал, посвященный взаимоотношениям между СССР и ГДР. Советский контингент в ГДР был назван немецкими журналистами оккупационным. Также они утверждают, что германо-советскую дружбу и Москва, и восточный Берлин сознательно поддерживали лишь на формальном уровне. Российское посольство уже выразило свое возмущение подобными заявлениями.

«История взаимоотношений Германии и России насчитывает много столетий, начиная от торговых и династических связей Руси и Священной Римской империи. Да, в истории этих взаимоотношений была не только дружба, но конфликты и войны. Самая масштабная из них завершилась 75 лет назад», — приводит слова Мединского РИА Новости.

Он напомнил, что Нюрнбергский процесс четко установил, кто был оккупантом и захватчиком в этой войне. По словам Мединского, немецкие журналисты пытаются заложить в голову зрителей мысль о том, что после Второй мировой войны в Германии «один тоталитарный режим сменил другой».

«Я бы посоветовал журналистам этого канала внимательнее изучать историю, чтобы следующая их мысль не коснулась уже и прямого обеления нацизма», — заявил он.

Напомним, что в июне 1989 года советские войска в Восточной Германии были переименованы в Западную группу войск (ЗГВ). В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, предусматривающий вывод из Германии всех советских войск. После распада СССР дело довел до конца первый президент России Борис Ельцин. Вывод российских войск был завершен 31 августа 1994 года.