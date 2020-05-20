США обеспокоены «тесными связями» главы ВОЗ и Китая

Вашингтон, 20 мая. Американские власти заподозрили главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса в «необычно близких связях» с Китаем еще до вспышки коронавируса, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Насколько я знаю, у доктора Тедроса были необычно тесные связи с Пекином задолго до того, как началась пандемии, и это вызывает глубокое беспокойство», — сказал американский политик на пресс-конференции, не приводя подробности.

Он также сообщил, что США поддерживают инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин и обстоятельств вспышки коронавируса. Помпео вновь озвучил обвинения в адрес Пекина.

Китай неоднократно заявлял, что изначально придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии COVID-19.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил прекратить финансирование ВОЗ и пересмотреть свое членство, если в течение месяца не будут проведены реформы. Глава Белого дома заявил о расследовании его администрацией неудачного реагирования ВОЗ на пандемию.

Вспышка нового типа коронавируса вспыхнула в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Через некоторое время пандемия охватила практически все страны.

Китайские власти считают, что к созданию нового вируса причастны США. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из секретных лабораторий США в 2015 году.