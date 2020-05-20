Эксперт объяснил, почему «Академик Черский» не спешит достраивать «Северный поток — 2»

Киев, 20 мая. Украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский объяснил, почему российский трубоукладчик «Академик Черский» не торопиться достраивать трубопровод «Северный поток — 2».

Землянский сравнил переход трубоукладчика с Дальнего Востока в Балтийское море с «путешествием вокруг света за 80 дней». Он отметил, что судно не спешит приступать к работам по укладке труб для «Северного потока — 2», а компания «Газпром», которой он принадлежит, не комментирует происходящее.

«Но мы можем сделать предположение. Реализация альтернативных проектов некритична в нынешних условиях газового рынка Европы. Низкие цены, избыток ресурса, второй экономический кризис, нефтяной, наложившийся на коронавирусный – вся эта ситуация не способствует реализации любых инвестпроектов, в первую очередь в энергетике», — предположил Землянский.

Эксперт добавил, что «Северный поток — 2», без сомнения, будет достраиваться, так как и «Газпром», и европейские инвесторы уже вложили в него большие деньги. Однако кризис и технические характеристики «Академика Черского» могут замедлить темпы реализации проекта.

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» от норм газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Nord Stream AG.

Решение немецкого регулятора распространяется на участок газопровода, проходящий по территории Германии, включая ее территориальные воды.