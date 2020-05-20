Роспотребнадзор рекомендовал санаториям нанести разметку на пляжах

Москва, 20 мая. Социальная дистанция должна обеспечиваться на пляжах, а также других территориях и помещениях санаторно-курортных учреждений. С такими рекомендациями выступили в Роспотребнадзоре, документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, размещение отдыхающих в номерах необходимо организовывать по одному.

«Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи)», — цитирует документ радио Sputnik.

Кроме того, санаториям рекомендовано на пляжах нанести специальную разметку, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, передает телеканал «Мир 24».

«При наличии у учреждения пляжа необходимо провести расстановку пляжного оборудования с соблюдением принципов социального дистанцирования, по возможности нанести сигнальную разметку», — говорится в рекомендациях.

При входе на территорию пляжа следует разместить объявление о необходимости дистанцирования во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Прием отдыхающих допускается только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Причем результаты исследования должны быть получены «не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение».