Гришаева показала поклонникам редкие фото времен обучения в «Щуке»

Москва, 20 мая. Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева поделилась с поклонниками архивными снимками из театрального института им. Б.Щукина. В этом году исполнилось 30 лет с момента ее поступления в знаменитый вуз.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий времен ее обучения в «Щуке». На некоторых кадрах Гришаева выступает на сцене, поет и что-то рассказывает. На другом фото запечатлен весь курс, передают «Дни.ру».

«Непростое было время... И сейчас я рассказываю своим первокурсникам о том, как нам было тогда непросто, но мы справились благодаря нашему неимоверному желанию овладеть этой профессией и благодаря нашим чудесным педагогам, которых не устану благодарить», — подписала фотографии Гришаева.

Поклонники не скрывали своего восторга от снимков. Некоторые не сразу узнали в черноволосой красавице актрису и некоторых ее коллег по творческому цеху.

«Вы до сих пор такая же красивая», — написал пользователь под ником yakovlev.tv.

«Какая же Вы прелесть!!!» — добавила anzhelika.vanina.

«Ой, это Епифанцев что ли такой худенький, лысенький в центре?» — поинтересовался у Гришаевой igorshipskih. Актриса в ответ подтвердила его догадку.

Еще на первом курсе обучения Гришаеву пригласили в труппу сразу три столичных театра. Она же отдала предпочтение знаменитому театру имени Е. Вахтангова, где выступала до 2009 года.