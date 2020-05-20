Журналист Ищенко назвал главную ошибку Европы в отношении Украины и США

Москва, 20 мая. Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что руководство Европы понимало, что в случае подписания с Киевом Соглашения об ассоциации украинской экономике придет конец. Однако политики рассчитывали, что США так или иначе поддержит Украину и не даст ей развалиться. Это оказалась их главной ошибкой, пояснил Ищенко.

Ранее стало известно, что Киев собирается добиться обновления торговой части соглашения об ассоциации с Европейским союзом. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Более того, бывший премьер Украины Алексей Гончарук до этого заявлял, что Киев выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации с Евросоюзом из-за наращивания экспорта.

Как пояснил эксперт, Брюссель был готов подписать этот документ при правительстве Ющенко. Однако европейцам необходимо было время для подготовки к фактическому уничтожению Украины, считает Ищенко.

«Они не факт, что и в 2014 году все это допустили. Но они считали <…>, что США никогда оттуда не уйдут, не дадут ей помереть, она будет существовать на американские деньги, а нам плевать, мы свое спокойно заработаем» — приводит слова журналиста «Украина.ру».

Однако сегодня европейцы понимаю, что США извлекли всю выгоду из ситуации на Украине и больше не планируют вкладываться туда в рамках своей русофобской политики. Поэтому распад украинского государства уже произошел, а мировому сообществу недо решить, как оформить его юридически, пояснил Ищенко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может попытаться потребовать от НАТО 200 млрд долларов, прикрываясь нератифицированным Будапештским меморандумом. Но, как поясняют эксперты, логики в таком подходе нет.