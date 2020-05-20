Пугачева показала роскошную ванную в своем замке

Москва, 20 мая. Роскошная ванная комната в замке звезды российской и советской эстрады Аллы Пугачевой попала в объектив камеры.

Популярная певица опубликовала в своем профиле в Instagram видеозапись со своими детьми. Пугачева показала, как Гарри дистанционно занимается изучением иностранного языка, пока его сестра Лиза прогуливается по комнате, стараясь не шуметь.

Девочка, пытаясь не мешать брату заниматься, спряталась в ванной комнате, которая выполнена в светлых тонах. Судя по тому, где занимается Гарри, можно предположить, что ванная относится к детской комнате.

«Не теряем времени зря в заточении», — подписала ролик звезда советской и российской сцены.

Поклонники не прошли запись стороной и оставили массу теплых слов под публикацией.

«Обожаю эту семью. Дети талантливые. Лиза прелесть. Гарик молодчинка. Наблюдаю за вами с удовольствием», — призналась marteha_svetlana.

«Замечательные дети, талантливые, как и родители», — написала 2020.margo.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева начали встречаться начале 2000-х, в 2011 году они поженились. Для Пугачевой этот брак стал пятым, для Галкина — первым. Спустя два года брака у пары родились дети от суррогатной матери — Лиза и Гарри.