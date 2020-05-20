Азаров назвал Зеленского продолжателем линии Запада по противодействию России

Москва, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский обеспечивает линию США на жесткое противостояние с Россией. Об этом заявил бывший председатель правительства страны Николай Азаров.

Экс-премьер Украины прокомментировал годовщину нахождения Зеленского на президентском посту. По мнению политика, нынешний глава Украины не способен руководить страной.

«Зеленский с точки зрения политики оказался неподготовлен абсолютно. Он не понимает, что есть принцип разделения властей, что судебная и законодательная власти не могут подчиняться одному человеку», — заявил Азаров.

Он также подверг критике последние кадровые назначения Зеленского, отмечая, что украинский лидер предпочитает доверять важнейшие посты таким же неопытным фигурам, как и он сам, передает Kp.ru.

По мнению Азарова, Зеленский является продолжателем Петра Порошенко в деле обеспечения западной линии, направленной на противостояние с Россией.

«В Америке сидит малозаметный клерк в Совете нацбезопасности и обороны — а их лидеры не вникают в украинские дела. Просто клерку ставят задачи: Украина должна быть врагом России. <…> Зеленский работает под такую задачу», — резюмировал бывший глава Кабмина Украины.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предположил, что борьба Зеленского и Порошенко может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Причем, по его словам, Порошенко даже бы устроило поражение украинских ВС при условии возвращения во власть, сообщает Ura.ru.