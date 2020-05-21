Солонников раскритиковал прогноз Moody's о внутренней миграции в России

Трудовая миграция — естественный спутник любого экономического кризиса, однако попытки предсказать ход ее течения напоминают гадание на кофейной гуще. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на прогнозы рейтингового агентства Moody's Investors Service об «ускорение внутренней миграции в России». Аналитики предсказали, что отток трудоспособного населения будет происходить прежде всего в тех регионах, где доходы граждан очень низкие. В зоне риска, по мнению агентства, находятся Омская, Самарская и Нижегородская области, а также республики Чувашия и Башкирия. Чуть лучше ситуация обстоит в Ханты-Мансийском АО, республике Коми и Красноярском крае.

«Сегодня многие компании делают рейтинги: уверен, у того же Сбербанка они ничуть не хуже и не лучше, — заявил Солонников. — С другой стороны, этот прогноз Moody's является чем-то из разряда секрета Полишинеля: мол, после пандемии коронавируса солнце взойдет на востоке. Конечно, взойдет! И конечно же, усилится внутренняя миграция — это настолько очевидно, что даже странно делать из этого новость. В ту же «степь» идут и «экспертные мнения» о том, что в стране снизится процент среднего класса и упадут реальные доходы домохозяйств — подобные процессы будут происходить во всем мире, и было бы странно, окажись Россия исключением из общего правила».

По словам политолога, люди теряют зарплату по всему миру, в том числе в таких промышленно развитых регионах планеты, как Китай, США и Европа.

«В Соединенных Штатах вообще крупнейшая с 30-х годов ХХ века (а может и за всю историю этого государства) безработица: почти каждый третий житель страны остался не у дел, — напомнил эксперт. — При таких условиях трудовая миграция усиливается всегда, и не нужно воспринимать ее как нечто экстраординарное».

В то же время Солонников выразил недоумение по поводу выбранных Moody's регионов: по его убеждению, аналитики просто «ткнули пальцем в небо».

«Почему именно эти области? — задался вопросом собеседник ФАН. — Ну предположим, что Нижний Новгород — это действительно довольно странное место, в том смысле, что, являясь городом-миллионником, он в последнее время демонстрировал убыль населения. Обычно все наоборот: практически все «миллионники» всегда были центрами стягивания людей с окрестных областей. Однако численность Нижнего Новгорода падала — и в этой связи легко предугадать, что данный процесс будет продолжаться и дальше, особенно в условиях кризиса. Так что Америку тут Moody's не открыло».

Что же касается остальных названных рейтинговым агентством субъектов федерации, то в них ситуация, по мнению политолога, «не хуже и не лучше».