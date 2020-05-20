Рудковская рассказала, сколько Собчак зарабатывает на Instagram

Москва, 20 мая. Продюсер Яна Рудковская предположила, сколько получает от рекламы в Instagram телеведущая Ксения Собчак. Также он назвала размеры своего заработка.

По словам Рудковской, сама она получает несколько десятков миллионов рублей в год благодаря контрактам с известными брендами.

«Условно миллион долларов в год я зарабатываю только на Instagram», — цитирует Рудковскую издание «Телепрограмма».

Рудковская отметила, что ее коллеги могут быть более успешны. Например, Ксения Собчак.

«У Ксении Анатольевны больше, около двух [миллионов долларов]», — отметила Рудковская.

Ранее пользователи Сети раскритиковали новый выпуск шоу Собчак на ее YouTube-канале, назвав его бессмысленным.

Темой шоу Собчак стал гламур, который, по словам ведущей, успел всем надоесть. Чтобы обсудить этот вопрос, телеведущая пригласила в студию продюсера Яну Рудковскую и блогера Арину Холину. Гости должны были дискутировать на предлагаемую тему в форме дебатов. Многие пользователи YouTube посчитали, что интересного спора не получилось.

Яна Рудковская вместе со своим супругом, бывший фигуристом Евгением Плющенко, и сыном Александром проводят время на самоизоляции в собственном загородном доме. Продюсер сейчас активно занялась своим блогом в Instagram: публикует фотографии не только своих завтраков, но и выпечки, своих коллекций обуви, одежды и аксессуаров. Звезда также записывает смешные видеоролики с мужем и ребенком.