Психолог усмотрел в поведении медсестры в бикини из Тулы сексуальные расстройства

Москва, 20 мая. Медсестра Тульской областной больницы прославилась на всю страну, появившись в палате больных в прозрачном защитном костюме, под которым виднелось только нижнее белье. По мнению психолога и сексолога Керима Костоева, такое поведение девушки может говорить о некоторых проблемах.

Появление в Сети фотографии медика в прозрачном защитном костюме вызвало бурную реакцию пользователей. Многие вступились за девушку, отметив, что такая красавица может быстро поднять на ноги пациентов.

В больнице же ситуацию оценили однозначно: за нарушение трудовой дисциплины к медсестре в бикини применили дисциплинарное взыскание, с ее коллегами провели воспитательную беседу. Местные СМИ сообщали, что девушка решила не использовать обычную одежду, так как внутри комбинезона очень жарко. При этом она не рассчитала, что сам костюм будет просвечивать.

Костоев в беседе с «ПолитРоссией» отметил, что такой вид медработника вряд ли поможет выздоровлению пациентов.

«Трудно делать какую-то оценку, на кого это может повлиять. Разве что такой внешний вид мог понравиться пациентам-мужчинам или девушкам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые смотрели», — отметил сексолог.

Эксперт напомнил, что в медицине действует свод жестких правил, которые нарушать нельзя.

По словам психолога, подобные отклонения от принятых норм могут указывать на некие сексуальные проблемы.

«У какого-то типа людей это может являться признаком отклонения. Есть такая вещь, как вуайеризм — подглядывание, — или есть люди, которым нравится показывать свое тело, они получают от этого сексуальное возбуждение, удовлетворение. Но утверждать по конкретному человеку, которого я не знаю, я не могу», — заявил Костоев.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Виталий Милонов выступил категорически против наказания медсестры из Тулы. По его словам, «никакие дисциплинарные методы воздействия на девушку точно накладывать нельзя».

В то же время собеседник ФАН раскритиковал пациентов, сделавших снимок медсестры и выложивших его в Сеть. По его мнению, нужно было войти в положение медперсонала, который работает на износ ради здоровья жителей Тулы.