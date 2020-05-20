Украинский Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает ее с аукциона

Киев, 20 мая. На интернет-платформе «Сетам», подчиненной Минюсту Украины, пользователи обнаружили аукционы, на которых продают живых собак. Животные были конфискованы за долги их хозяев.

Очередной аукцион по продаже собаки должен состояться 22 мая. Пес породы питбультерьер 2015 года рождения был арестован вместе с имуществом должника еще в 2019 году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области. Сообщается, что пес имеет международный ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций. В каких условиях Минюст Украины содержит животное, не уточняется, пишет агентство «Украинские новости».

Торги на питбультерьера стартуют с цены 112,5 гривны, что около 300 рублей. При этом, на сегодняшний день в торгах не зарегистрировалось ни одного участника.

25 мая на сайте должен состояться еще один подобный аукцион. На нем планируется продать восточноевропейскую овчарку, которую конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Ее стартовая цена 1300 гривен, однако желающих приобрести также нет. При этом, согласно данным с сайта, к животным власти Украины действительно относятся как к товару и порой даже уценяют изъятых собак.

Ранее на данном аукционе Минюста уже продавали животных. 4 мая здесь купили рыжую овчарку за 500 гривен, изъятую у жителя Одесской области.