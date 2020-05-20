Сирийские военные заблокировали конвою ВС США проезд в Хасаке

Дамаск, 20 мая. Сирийские военные заблокировали конвою ВС США движение в провинции Хасака, и американские военные вынуждены были уехать в обратном направлении, сообщило агентство SANA.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как колонна из американских машин вынуждена была развернуться и уехать в обратном направлении.

#Suriye



Esed rejim güçleri, Haseke’de ABD askerlerinin yolunu kesti ve dönmeye zorladı. pic.twitter.com/EM3IOE6k1f — The Security News (@security_newss) May 20, 2020

Сообщения о подобных случаях на севере Сирийской Арабской Республики поступают регулярно.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористами, сейчас сирийские военные проводят зачистку территорий от боевиков.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты находятся на территории Сирии без официального приглашения Дамаска. Американцы не раз обещали покинуть страну, но так и не сделали этого.