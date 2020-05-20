Африканский союз отметил эскалацию ливийского кризиса на фоне вмешательства Турции

Аддис-Абеба, 20 мая. Контактная группа Африканского союза (АС) выразила обеспокоенность усугублением внутриливийского кризиса на фоне возникновения в Ливии новых проблем в области безопасности и продолжающихся боевых действий. Об этом говорится в итоговом коммюнике прошедшей накануне встречи под председательством главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Сообщает издание Peaceau.

«Контактная группа вновь выразила глубокую обеспокоенность по поводу политического кризиса в Ливии, ухудшения ситуации в области безопасности и продолжения боевых действий между воюющими сторонами в ущерб законным чаяниям ливийского народа», — цитирует источник.

Также в заявлении АС речь идет о сохранении территориальной целостности Ливии и единства ливийского народа, а также обеспечения сохранности природных богатств североафриканского государства, необходимых для благополучия граждан этой страны.

Представители Африканского союза отметили ухудшение текущего положения в Ливии и гуманитарной обстановки в связи с угрозой пандемии нового коронавируса (COVID-19). Члены контактной группы осудили продолжающиеся нарушения международного права, наблюдающихся на ливийской территории, отметив многочисленные военные преступления и провокации, из-за которых зачастую страдает мирное гражданское население страны.

Важнейшим пунктом в коммюнике АС было продолжающиеся незаконные поставки оружия в Ливию вопреки эмбарго ООН и переброска сирийских наемников, которые подрывают мирные инициативы берлинской конференции, направленные на политическое урегулирование ливийского кризиса. Еще было отмечено непрекращающееся внешнее вмешательство во внутренние дела Ливии. Таким образом, контактная группа Африканского союза констатировала множественные нарушения, не позволяющие ливийскому государству вернуться к мирной жизни.

В АС призвали соблюдать права человека и придерживаться международного гуманитарного права в Ливии, а также обеспечить независимость Центрального банка Ливии и ливийской Национальной нефтяной компании от политической обстановки, чтобы эти структуры функционировали исключительно ради блага граждан североафриканской страны.

Стоит отметить, что призыв АС был поддержан Соединенными Штатами Америки, выступившими за прекращение боевых действий в Ливии и возвращение к внутриливийскому диалогу, свободному от внешнего вмешательства. Соответствующее обращение было опубликовано на официальной странице посольства США в соцсети Twitter.

Напомним, Турция продолжает агрессию в Ливии, оказывая военную поддержку незаконным вооруженным группировкам так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Вмешательство турецких властей характеризуется нарушением оружейного эмбарго ООН и переброской джихадистов-наемников из Идлиба для поддержания триполитанского режима Файеза Сарраджа. Именно вмешательство Анкары провоцирует дальнейшую эскалацию в этой стране.