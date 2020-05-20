Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Ливии

Вашингтон, 20 мая. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщает аккаунт издания LyWitness в Twitter.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили опасность иностранной интервенции в Ливию и призвали стороны конфликта к деэскалации ситуации.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحثان خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا ويدعوان لوقف التصعيد#ليبيا #الشاهد pic.twitter.com/8RJNWkVdgg — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 20, 2020

При этом Турция продолжает снабжать боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии боевиками из сирийского Идлиба и вооружением, нарушая оружейное эмбарго ООН и игнорируя все достигнутые международные договоренности.

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) уже сделали шаги в направлении мирного урегулирования ситуации. Так, сегодня официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари заявил о создании зоны, свободной от прямых столкновений с противником. Передислокация войск армии фельдмаршала Хафтара началась сегодня, в 13:00 по московскому времени. Командование ЛНА аргументировало это желанием оградить гражданское население страны от несчастий в период праздников, предоставив людям возможность соблюсти обычаи и традиции.

В то же время Анкара стремится воспользоваться ситуацией в своих целях — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на турецкого журналиста сообщало, что Турция намерена расположить на базе Аль-Ватыя свое вооружение, в частности, истребители F-16 и БПЛА.