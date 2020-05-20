Экстрасенс и футуролог объяснили, почему Горбачев развалил СССР

Санкт-Петербург, 20 мая. Экстрасенс Дарья Миронова и футуролог Александр Кононов убеждены, что первый президент СССР Михаил Горбачев развалил страну в 1991 году. Об этом они заявили в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кононов не считает Горбачевым предателем, но советский политик допустил распространение доктрины расширения страны, которую продвигал один из главных идеологов перестройки Александр Яковлев.

«Он интеллектуально не понимал людей, которых он набрал. Он набрал шпионов как Яковлев», — считает футуролог.

В свою очередь экстрасенс считает правдой информацию, что Горбачев был шпионом ЦРУ. По ее мнению, первый президент СССР развалил страну за хорошие деньги.