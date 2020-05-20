МИД РФ назвал блокировку российских YouTube-каналов примером американской цензуры в Сети

Москва, 20 мая. Блокировка русскоязычных ресурсов со стороны подконтрольных США сервисов свидетельствует о продолжающейся американской цензуре в Интернете. С таким заявлением в среду, 20 мая, выступил МИД РФ.

Ранее стало известно о блокировке без объяснения причин YouTube-каналов российских изданий «Крым-24», ANNA-News и News-Front. До этого видеохостинг удалил аккаунт Федерального агентства новостей, также никак не аргументируя свои действия.

«Расцениваем действия видео-хостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США Интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство считает проявление цензуры в Сети недопустимым и призывает профильные международные структуры, а также правозащитные неправительственные организации отреагировать на вопиющие случаи необоснованных блокировок.

«Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений», — добавили в МИД РФ.

Напомним, в ночь на 17 апреля YouTube заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, ссылаясь на якобы нарушение некоего пункта правил. Не объясняя суть обвинений, компания игнорирует требования восстановить канал ФАН.