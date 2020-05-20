Москва, 20 мая. Немецкий политолог Александр Рар заявил, что вокруг проекта российского газопровода «Северный поток — 2» развернута настоящая борьба при участии бизнеса.

Он пояснил, что в данном случае речь идет о европейских сторонниках возобновляемой энергетики и Соединенных Штатах, лоббирующих свои интересы по продаже сжиженного газа в страны Европы. Борьба будет все более ожесточенной, уверен Александр Рар.

По словам немецкого политолога, организации в настоящее время находятся под давлением лоббистских групп.

«Тот факт, что вокруг отдельного проекта развернулась такая борьба, связан и с тем, что настало время принимать решение. Могу предположить, что борьба продолжится и будет еще более ожесточенной», — заявил Рар.

Политолог добавил, что «германская экономика очень значительна в Европе, и ее представители говорят о том, что без дополнительных энергоресурсов они не могут обеспечить рост экономики».

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач ранее заявил, что США в санкционной войне против российского проекта «Северный поток — 2» понимают, что не смогут остановить строительство газопровода.