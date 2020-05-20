Карантинная закупка. Район Марьина роща (СВАО Москвы). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня мы в российской столице. Масочный режим здесь действует с 12 мая.

А мы отправимся в Марьину Рощу. Район активно развивается. Его история тесно связана с историей телевидения и кино.

Здесь расположен молодежный центр «Планета КВН», театр «Сатирикон» и другие интересные достопримечательности.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: