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ФАН-ТВ

Карантинная закупка. Район Марьина роща (СВАО Москвы). ФАН-ТВ

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В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня мы в российской столице. Масочный режим здесь действует с 12 мая.

А мы отправимся в Марьину Рощу. Район активно развивается. Его история тесно связана с историей телевидения и кино.

Здесь расположен молодежный центр «Планета КВН», театр «Сатирикон» и другие интересные достопримечательности.     

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: 

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