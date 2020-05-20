Шаповалов: Турция проявляет слабость, ведя переговоры с террористами в Сирии

17 мая в районе населенного пункта Басамес сирийской провинции Идлиб прошла встреча руководителей «Хайят Тахрир аш-Шам» с турецким военными. Подробнее о том, как, проявляя слабость, Анкара позволяет террористам себя эксплуатировать — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Проблемы идлибских боевиков

Несмотря на намерения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, коалиция вокруг запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1) объединить под своими знаменами все недовольные проводимой Турцией политикой разнородные группы незаконных вооруженных формирований, данный процесс сталкивается с крайне крупными проблемами. Среди них постоянная угроза возобновления боевых действий с правительственными войсками, сложности в отношениях с другими группировками, недостаток финансирования и многое другое. Помимо этого, боевики подозревают друг друга в связях с разведывательными службами Сирии, Ирана и России, при этом абсолютно не без оснований.

Последним таким случаем, что вполне логично, развязавшим очередную волну подозрений среди бандитов, стал запрос российской стороны на выдачу тела лидера запрещенной в РФ террористической группировки «Имарат Кавказ»1 Ахмада Джагоева. Ранее Россия никогда не просила выдать ей тела убитых боевиков в Сирии.

Именно подозрения в связях с правительством Сирии и Россией в последнее время стали причиной крупных разногласий между ХТШ и другими запрещенным в РФ террористическими группировками, такими как «Ансар ат-Таухид», «Исламская партия Туркестана» и «Хурас ад-Дин». Однако по информации источников в сирийской армии, переговоры и в самом деле были, но касались они лишь открытия нескольких торговых переходов между подконтрольными Дамаску территориями и землями, которые оккупируют джихадисты. Целью данных переходов было всего лишь поддержание населения Идлиба со стороны Дамаска, а боевики искали возможность хоть как-то поправить свое финансовое состояние.

Переговоры Анкары с террористами

Нынешнее положение ХТШ с трудом можно назвать благоприятным. Здесь и угрозы предательства, расправы со стороны бывших союзников по радикальному фронту, возобновление боевых действий, а также колоссальные финансовые трудности. В подобных условиях террористы оказываются готовы к любому предложению, если оно гарантирует им спасение, а еще лучше, если на этом получится заработать.

Так, 17 мая в районе населенного пункта Басамес провинции Идлиб прошла встреча руководителей ХТШ с турецкими военными. Во главе турецкой делегации был генерал-лейтенант вооруженных сил Турции, известный боевикам как Абдурахман Абу Абед. Турецкий военачальник предложил командирам террористов до конца августа вывести подконтрольные вооруженные формирования из южных районов Идлибской зоны деэскалации за пределы шестикилометровой зоны севернее трассы М-4. В обмен на это Турция гарантировала террористам безопасность, а также военно-техническую помощь и очень щедрое денежное вознаграждение.

В целом лидеры террористической группировки положительно восприняли предложение турецкой стороны и выразили уверенность, что они будут одобрены на общем собрании командиров ХТШ, которое пройдет в ближайшее время. По всей видимости, у террористов инстинкт самосохранения, а также возможность заработать стали важнее реализации их идей.

Боевики используют Турцию

Боевики не упускают возможностей эксплуатировать Турцию. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов заявил ФАН, что такие переговоры Анкары с джихадистами свидетельствуют о слабости турецкого государства.

«Прежде всего, это свидетельство слабости позиции Турции, несоответствие ее амбициям и той риторике, с которой она выступает. Как выясняется, Турция не может выполнить взятые на себя обязательства по соблюдению сочинских соглашений. То есть, те группы боевиков, которые в значительной части неподконтрольны турецкому государству. Более того, боевики эксплуатируют турецкие амбиции, как выясняется, даже наживаются на Турции. При этом преследуют свои собственные цели», — заметил Шаповалов.

Учитывая опыт контактов с террористами не только Турции, но и США, здесь, полагает политолог, может иметь место помощь и от американской стороны.

«К тому же, известно, что «Джебхат ан-Нусра» (в составе ХТШ. — Прим. ФАН), то есть бывшая «Аль-Каида»1, имеет хорошие отношения с Соединенными Штатами. Фактически, здесь вполне возможно, что они получают помощь еще и от США. Здесь возникает вопрос, зачем вообще Турция ввязалась в эту историю с Идлибом? Почему Турция вставляет палки в колеса сирийскому правительству? Почему препятствует освобождению территории Сирии от групп боевиков? Это совершенно нерациональная политика. Как мы видим, эта политика обременительна еще и с экономической точки зрения для Турции», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.