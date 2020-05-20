Москва, 20 мая. США в санкционной войне против российского проекта «Северный поток — 2» понимают, что не смогут остановить строительство газопровода. Их главная цель — сделать реализацию проекта крайне дорогостоящей для России и Европы. Об этом заявил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Работы по «Северному потоку — 2» были остановлены в конце прошлого года после того, как компания Allseas отозвала свой трубоукладчик Pioneering Spirit из-за введенных США санкций. В немецком порту сейчас стоит и ждет сигнала к началу работ трубоукладчик «Газпром флота» «Академик Черский». Старт работ будет означать эскалацию конфликта с США.

Гривач в беседе с «ПолитЭкспертом» выразил уверенность, что Вашингтон не прекратит противодействие России и «СП-2». При этом аналитик подчеркивает, что действия Штатов «в широком международном контексте, создают дополнительные сложности на пути к стабилизации мировой экономики».

Уверен эксперт и в том, что Вашингтон введет санкции в отношении компании «Газпром флот», владеющей судном «Академик Черский».

«США — это бездушный механизм, но в нем есть конкретные люди, которые преследуют в этой игре свои интересы. Причем они могут быть как коммерческие, так и политические. В США есть лоббизм, им платят за это деньги, вот они и отрабатывают свою трудовую копеечку», — заявил Гривач.

При этом аналитик подчеркивает, что ни у кого нет сомнений, что газопровод будет достроен. Он нужен и России, и Германии, и Европе в целом. Кроме того, 90% газопровода уже построено.

«Мало кто полагает, что Россия сейчас возьмет и скажет «давайте я не буду достраивать этот газопровод» — это слишком фантастический сценарий, что понимают в США. Их задача сделать этот процесс более дорогостоящим для России и Европы. Они хотят создать для себя какие-то преференции в процессе и выторговать хорошие условия поставок», — подытожит Гривач, добавив, что мировому гегемону свойственны подобные методы неконкурентной борьбы.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отметил, что достраивая «СП-2», трубоукладчик «Академик Черский» попадает под санкции, однако это помешает США быстро ввести новые ограничения.

По его словам, «Газпром» осознанно идет на то, чтобы достроить газопровод, вводя «Академика Черского» и компанию «Газпром флот» под санкции». Юшков обратил внимание на тот факт, что «Газпром флот» работает в основном по заказам самого «Газпрома» и в США бизнес не ведет, в долларах не рассчитывается. Поэтому в финансовых вопросах американские санкции на нее не должны повлиять.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. Категорически против проекта выступают США, Украина и отдельные страны ЕС.