Экстрасенс Миронова прогнозирует, что иранские танкеры дойдут до Венесуэлы без боев

Санкт-Петербург, 20 мая. Третья мировая война не наступит из-за нефтяных танкеров, следующих из Ирана в Венесуэлу, заявила экстрасенс Дарья Миронова в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что иранская сторона направила в Венесуэлу танкеры с нефтью, США пригрозили санкциями в отношении Тегерана за поставку топлива.

Миронова считает, что танкеры дойдут до Венесуэлы без боев, однако ситуация, действительно, будет на грани. По ее словам, будет долгий переговорный процесс.

«Ситуация дойдет до грани, но сейчас не перерастет в военный конфликт. Танкеры развернут, но будут затяжные переговоры», — спрогнозировала ясновидящая.

Спикер также обратила внимание на то, что валютой будущего будут не деньги и нефть, а информация. И, учитывая, какие сейчас информационные войны ведутся против отдельных государств, можно говорить, что война будет именно в информационном пространстве, считает экстрасенс.

Напомним, отношения между США и Ираном уже на протяжении долгого времени остаются напряженными. Обострились они, в частности, в начале года, когда на территории Ирака был убит американцами иранский командир КСИР Касем Сулеймани.