Мансури опроверг фейки о выводе подразделений ЛНА из Триполи

Триполи, 20 мая. Командующий фронтом по освобождению Айн-Зары и Вади ар-Рабиа Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Фаузи Мансури опроверг вбросы о выводе армии Хафтара из Триполи. Об этом сообщает арабское издание Al-ain.

По словам Мансури, в настоящее время в рядах ЛНА производится передислокация в рамках подготовки к возобновлению боевых действий и одностороннему прекращению огня в праздник Ураза-Байрам.

«Армия будет сражаться с наемниками и террористами, поддерживаемыми Турцией, до тех пор, пока они не будут повержены по приказу Главного командования Вооруженных сил. Мы понимаем все трудности, с которыми сталкивается наш народ в Триполи из-за военных действий. Чтобы избавить гражданское население от страданий во время Ураза-Байрам, мы решили отойти на расстояние в два-три километра, чтобы расширить территорию в Триполи для совершения религиозных обрядов», — заявил генерал-майор ЛНА.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на турецкого журналиста сообщало о том, что Анкара намеревается разместить на территории базы Аль-Ватыя турецкие истребители F-16 и БПЛА. При этом Турция опирается на соглашения о сотрудничестве, подписанные между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

В то же время Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о создании зоны, свободной от прямых столкновений — по словам официального спикера ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари, движение сил началось 20 мая в 13:00 по московскому времени. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец высоко оценил инициативу армии фельдмаршала Хафтара — он отметил, что таким образом Верховный главнокомандующий ЛНА опроверг все обвинения в адрес своей армии со стороны Турции и триполитанского правительства, продемонстрировав желание к мирному урегулированию кризиса в регионе.