YouTube заблокировал канал ANNA-News после публикаций о поставках оружия США террористам

Москва, 20 мая. Блокировка YouTube-канала информагентства ANNA-News произошла после публикации на ресурсе статьи о поставках из США оружия террористам запрещенного в РФ «Исламского государства»1. К такому выводу пришли редакторы издания, изложив свою точку зрения в Telegram-канале агентства.

Журналисты убеждены, что удаление канала на видеохостинге связано с блокировками других СМИ, произошедших в последнее время.

«Для нас очевидно, что блокировка сразу двух наших ресурсов, каналов News Front и «Крым-24», и недавняя блокировка канала ФАН — это звенья одной цепи борьбы глубинного государства с инакомыслящими», — говорится в сообщении.

Более того, видеосервис, принадлежащий американской компании Google, применил санкции к ANNA-News после того, как издание выпустило материал, обличающий США в связи с террористическими группировками.

«Примечательно, что блокировка каналов совпала с нашими журналистскими расследованиями и сюжетами, в которых мы вскрыли схемы поставок американского вооружения террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ1, через прослойку в виде группировки «Магавир Ас-Саура», — подчеркивают авторы издания.

В публикации приводятся доказательства видимости борьбы Вашингтона с ИГ1 и обеспечение террористов оружием из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.