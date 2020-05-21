Сирия, 21 мая. 12-е совместное патрулирование Турции и РФ прошло в Идлибе. В ходе междоусобных стычек протурецких боевиков в Африне пострадали мирные жители. САА отказалась пропустить американский конвой в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с террористами в южной части Идлиба; перебросили подкрепления и Ракки в Дейр-эз-Зор; развернули американский военный конвой в районе Тель-Тамра на севере Хасаки.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на севере провинции Эль-Кунейтра; обвиняется в убийстве человека в Эс-Сувейде; подозревается в организации двух вылазок в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли деревню Хасан аль-Кабир в северо-восточной части Алеппо; нанесли удары по зонам контроля курдских боевиков на севере Хасаки; подверглись междоусобным стычкам в Африне; задержали гражданского активиста в Алеппо; обвинялись в поджоге полей в Ракке.

Курдские вооруженные бандгруппы: начали подготовку к проведению контртеррористической операции в Ракке; обстреляли позиции союзников Турции в Северной Ракке.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела 12-е патрулирование в Идлибе.

Провинция Алеппо

В контролируемых союзниками Турции районах на северо-западе Алеппо возобновились вооруженные стычки. Информационное агентство SANA News передавало, что в борьбу вступили боевики группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» и члены антиправительственных формирований, эвакуированных сюда из Дамаска. Под удар также попали и гражданские лица. В результате один из местных жителей скончался, еще несколько человек, включая детей, пострадали.

В северо-восточной части провинции отмечались обстрелы с позиций поддерживаемых Анкарой формирований. Под огнем оказались жилые районы населенного пункта Араб Хасан аль-Кабир, в результате чего были ранены несколько мирных жителей. Также были частично разрушены несколько домов.

В городе Кобани, занимаемом «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), была зафиксирована смерть женщины. Она была застрелена неизвестными в собственном доме. О предполагаемых организаторах налета все еще ничего неизвестно.

Тем временем в Африне было найдено тело пожилого мужчины, похищенного союзниками Турции неделей ранее. Убийство еще одного сирийца произошло к востоку от Азаза.

Информагентство SOHR сообщало об аресте протурецкими боевиками одного из гражданских активистов за его высказывания в социальных сетях. Он был задержан за осуждение обновленной формы «Сирийской национальной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступала информация о вылазках неизвестных к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Twitter-канал (RadioAlKul) передавал, что группа вооруженных лиц открыла стрельбу в городе Аль-Бусейра, контролируемом «Демократическими силами Сирии» (SDF). Беспорядочные удары привели к гибели ребенка.

Позднее также появились сведения о детонации СВУ в населенном пункте Ас-Суса. Взрыв обернулся гибелью одного из курдских боевиков. В причастности к обоим инцидентам подозреваются джихадисты «спящих ячеек» «Исламского государства».

Тем временем на западе провинции продолжилась спецоперация Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF). Проведенные обыски привели к обнаружению двух автомобилей боевиков ИГИЛ1, в которых хранились материалы для изготовления СВУ.

Провинция Идлиб

В Идлибе состоялось 12-е совместное патрулирование Турции и РФ. Маршрут мониторинга пролегал через населенные пункты Ан-Найраб и Ариха. Прикрытие объединенным отрядам российской военной полиции и ВС Турции обеспечивали военные самолеты.

Поступали данные о столкновениях на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. Медиапортал Halab Today TV публиковал сообщения о гибели сирийских солдат, которые, однако, так и не получили официального подтверждения. Перестрелки наблюдались в районе населенных пунктов Кансафра и Аль-Фатир.

Сообщалось о взрыве в районе Джиср аш-Шугура. Сирийский центр мониторинга за соблюдением пав человека (SOHR) передавал, что сработало СВУ, заложенное в автомобиле. В результате пострадал один из мирных жителей. О возможных организаторах взрыва все еще ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Caki) сообщал о готовящейся спецоперации «Демократических сил Сирии» (SDF), направленной на выявление «спящих ячеек» ИГИЛ. Как отмечалось, на это курдских боевиков подвигли участившиеся вылазки террористов.

В свою очередь правительственные войска переправили новую партию подкреплений в соседний Дейр-эз-Зор, где ведется операция Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны (NDF).

Поступали данные о пожарах на северо-западе Ракки. Twitter-канал (NPA_English) заявлял, что сельскохозяйственные угодья недалеко от населенного пункта Кур Хасан были намеренно подожжены протурецкими боевиками, с целью выжить отсюда коренных жителей.

Во второй половине дня у трассы М-4 активизировались обстрелы со стороны SDF. Новостной портал Step News Agency передавал, что удары курдских боевиков привели к гибели трех членов протурецкой «Сирийской национальной армии».

Провинция Эль-Кунейтра

На севере Эль-Кунейтры в минувшие сутки произошла вылазка террористов «Исламского государства». Об этом заявили медиаресурсы, подконтрольные группировке. Жертвой налета стал один из сирийских военнослужащих, патрулировавший окрестности населенного пункта Хан Арнаба. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Джихадисты также подозреваются в убийстве одного из гражданских лиц в юго-западной сирийской провинции Эс-Сувейда, которое произошло во второй половине дня.

Оба этих налета военные эксперты связывают с близостью американской военной базы «Ат-Танф», на которой происходит обучение боевиков различных антиправительственных бандгрупп, в том числе и террористов ИГИЛ.

Провинция Хасака

В северной части региона накануне вновь разразились пожары. На этот раз причиной возгорания стали обстрелы ВС Турции и союзных им формирований. Twitter-канал (NPA_English) передавал, что значительно пострадали посевы в окрестностях поселений Дардара и Ат-Тавила неподалеку от Тель-Тамра — были уничтожены около 7000 дунамов посевов.

Вечером стало известно, что сирийские военные не пропустили конвой США через свой контрольно-пропускной пункт у деревни Умм аль-Хейр. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что американские военные были вынуждены повернуть назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.