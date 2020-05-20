Турция в июне не примет российских туристов

Москва, 20 мая. Глава Минздрава Турции рассказал, смогут ли российские туристы отправиться на отдых на территорию республики в июне.

Коджа заметил, что сезон в Турции начнется только с внутреннего туризма. По его словам, российские туристы и путешественники их стран, где зафиксировано большое число заражений коронавирусной инфекцией, не смогут приехать в республику в первый месяц лета.

«Сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Не думаю, что в течение сезона у нас будет более 20 процентов иностранных туристов от их общего числа. Будем смотреть, как обстоят дела в тех странах, откуда мы ждем туристов», — сказал глава Минздрава Турции.

По его словам, граждане Турции, которые планируют поездки по стране железнодорожным и воздушным транспортом, должны будут получить специальный код. Если у человека высокие риски заражения, то он не сможет получить разрешение на поездку.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Страны, где были зафиксированы многочисленные случаи заражений, приняли ряд ограничительных мер.