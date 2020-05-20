ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19

Женева, 20 мая. Рекордное с начала эпидемии количество заболевших пневмонией COVID-19 за один день зарегистрировано в течение прошедших суток. Об этом на брифинге в среду, 20 мая, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что в ВОЗ особо обеспокоены эпидемилогической ситуацией в странах с низким уровнем доходов населения.

«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны», — пояснил Гебрейесус.

Он призвал страны сохранять открытость поставок изделий медицинского назначения, чтобы они достигали работников здравоохранения и пациентов.

«Пандемия COVID-19 преподнесла нам немало уроков. Траты на здравоохранение — это не расходы, а инвестиции. Жить в безопасном мире, где гарантировано качественное здравоохранение для всех, это не только правильный выбор, это мудрый выбор», — добавил глава ВОЗ.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев коронавирусной инфекции в мире практически достигло 5 миллионов. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали свыше 324 тысяч человек. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США.