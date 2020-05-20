Боня после двух месяцев карантина во Франции усомнилась в эффективности ношения масок

Москва, 20 мая. Телеведущая Виктория Боня в разговоре с Федеральным агентством новостей объяснила, почему выступает против ношения масок здоровыми людьми, и привела четыре аргумента.

По словам ведущей, эпидемия застала ее во Франции, и она была на домашнем карантине около двух месяцев. Боня отметила, что соблюдала все предписанные властями правила: выходила из дома только за продуктами и в аптеку, носила перчатки и маски в общественных местах.

Однако звезда сомневается в эффективности ношения медицинских масок и напомнила, что врачи и вирусологи не пришли к общему знаменателю в этом вопросе. По мнению блогера, носить маски обязаны больные люди и люди с характерными симптомами, а также те, кто находится в местах скопления людей.

Боня считает, что маски в некоторых случаях даже вредны для здоровья человека, и привела несколько аргументов в пользу своей теории.

«Во-первых, маска затрудняет дыхание; во-вторых, углекислый газ вреден для здоровья; в-третьих, ее все время надо менять (а этого не делает никто), так как через два часа создаются условия для размножения каких угодно бактерий, в-четвертых, ношение масок здоровыми людьми может создать чувство ложной безопасности и привести к излишнему риску», — пояснила телеведущая.

Ранее Боня пожаловалась, что ее выгнали из магазина, так как у нее не было средств индивидуальной защиты.