Сирия, 20 мая. В Хасаке пожары уничтожили 7000 дунамов сельскохозяйственных земель. Курдский боевик погиб при взрыве на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Сирийские военные развернули американский конвой в районе Тель-Тамра на северо-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отказались пропустить американский военный конвой в районе Тель-Тамра на севере Хасаки; зачистили почти два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: по неподтвержденным данным, ведут перестрелки с САА к северо-востоку от Алеппо.

Провинция Алеппо

Появились неподтвержденные данные о перестрелках на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований, действующих при поддержке Турции. Военный источник в Twitter (NotWoofers) заявляет о том, что противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенного пункта Тадеф к северо-востоку от Алеппо. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Подтвердились подозрения об убийстве союзниками Турции пожилого мужчины в районе Джандариса. Напомним, тело сирийца было обнаружено местными жителями в первой половине дня. Согласно данным (north_syria), он был похищен протурецкими боевиками около недели назад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (QalaatAlMudiq) опубликовал новые данные о ходе спецоперации правительственных подразделений в Западном Дейр-эз-Зоре. Стало известно, что обыски в пустыне Бадия аш-Шам привели к выявлению двух военных автомобилей террористов ИГ1, в которых хранилось все необходимое для производства взрывных устройств. Разведывательно-поисковые действия велись объединенными войсками Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF).

Тем временем в зоне контроля курдских боевиков произошел взрыв. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) погиб, подорвавшись на СВУ в населенном пункте Ас-Суса на юго-востоке провинции. В установке взрывного устройства подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Даръа

На юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) продолжились работы по зачистке местности от следов военного присутствия террористов. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, в течение дня инженерные подразделения правительственных сил обследовали районы города Дума в Восточной Гуте Дамаска, а также окрестности населенных пунктов Джасим и Эль-Харра в Даръа. Результатом проведенных работ стало разминирование почти двух гектаров территории. Также в удалось выявить и уничтожить 31 взрывоопасный предмет.

Напомним, полномасштабные подрывные работы на юго-западе САР начались после завершения освободительных операций весны-лета 2018 года и последующей депортации боевиков в зону «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) перекрыли проезд для американской военной колонны, которая следовала в сторону населенного пункта Умм аль-Хейр западнее Тель-Тамра. В результате военные автомобили США были вынуждены развернуться. О целях переброски подкреплений США в этот район пока ничего неизвестно. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются.

Стало известно, что пожары, в организации которых обвиняют союзников Турции, привели к уничтожению около 7000 дунамов сельскохозяйственных земель в районе Рас аль-Айна. В то же время в соседней Ракке пострадали более 100 дунамов засеянной местности. Эти данные были опубликованы информационным порталом Syria TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.