حصاد أخبار ليبيا في 20 مايو/أيار: الجيش الوطني يقترح إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم وتركيا تنوي السيطرة على إحدى القواعد العسكرية

ليبيا. الجيش الوطني الليبي ينفي الإشاعات حول انسحابه من مواقعه في طرابلس. والمسماري يعلن إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر في ليبيا.

تركيا تعتزم السيطرة على إحدى القواعد العسكرية على الأراضي الليبية

أعلن قائد المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الوطني الليبي، اللواء إدريس مادي، أن تركيا تعمل حاليا على تجهيز قاعدة الوطية التي تقع جنوب غرب طرابلس، كما نقل موقع "بوابة أفريقيا".

وأكد مادي في بيان صحفي أنه بعد أن سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية الاستراتيجية، تسعى تركيا لتكون الوطية أكبر قاعدة عسكرية للجيش التركي خارج أراضيها.

شابوفالوف يصف تقرير الأمم المتحدة بالاستفزازات المخططة ضد روسيا

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة بشأن "أنشطة" مرتزقة شركة "فاغنر" العسكرية بالبيانات الملفقة من أجل تشويه سمعة روسيا، كما نقلت وكالة "تاس".

قال المحلل السياسي فلاديمير شابوفالوف في تعليق حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية إنه من الضروري لروسيا الدفاع عن موقفها وبدء تحقيق.

ويعتبر الخبير أنه من الضروري على روسيا معرفة الطريقة التي تم على أساسها إنشاء لجنة خبراء الأمم المتحدة: ومن يدخل فيها، ومن قام بالاختيار، ولماذا تم اختيار هؤلاء الأشخاص بالتحديد ضمن الخبراء، وكيف شاركت روسيا في هذه العملية، ولماذا تم تسريب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام وما هي وسائل الإعلام بالتحديد.

المسماري يقترح إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر في ليبيا

علق المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على الوضع المحيط بنظام الصمت في ليبيا واقترح إنشاء "منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر". ونشر بيان المسماري على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

الأسبوع الأخير من رمضان، في العادة مخصص لأن يقوم المسلمين بزيارة الأقارب والأصدقاء استعدادا لعيد الفطر. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، فإن قيادة الجيش الوطني تريد حماية الشعب الليبي من المشاكل والمصائب خلال هذه الفترة وإتاحة الفرصة للناس في طرابلس لممارسة العادات والتقاليد. ولهذا الغرض، قرر الجيش الوطني الليبي إعادة نشر القوات في جميع مناطق القتال في العاصمة على مسافة 2-3 كيلومترات.

الجيش الوطني الليبي ينفي إشاعات حكومة الوفاق حول انسحاب الجيش الوطني الليبي من مواقعه في طرابلس

الجيش الوطني الليبي لم ينسحب من مواقعه في العاصمة الليبية طرابلس، جاء ذلك من قبل إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، نافية الإشاعات التي ينشرها نظام فايز السراج الطرابلسي الإرهابي.