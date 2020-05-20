Иранский парламентарий заявил об интересе Тегерана к новейшему российскому оружию

Тегеран, 20 мая. Власти Ирана рассматривают Россию в качестве надежного партнера и рассчитывают на расширение военно-технического сотрудничества с Москвой. Об этом рассказал депутат консультативного совета Ирана Ахмад Алирезабехичи.

По его словам, Тегеран уже присматривается к новинкам российского вооружения, поскольку в октябре текущего года истекает эмбарго на поставку в страну тяжелого вооружения, которое ввел Совбез ООН в 2015 году. Несмотря на то, что предложения поступили сразу от нескольких стран, в Иране наиболее внимательно обсуждают возможность покупки техники у России, передает «Политэксперт».

«Россия — наш надежный союзник, мы высоко ценим наши отношения и хорошо знаем о качестве российского оружия. Конечно, мы желали бы расширить отношения в сфере военно-технического сотрудничества. Иран очень развивается в этом направлении и в российской технике очень заинтересован», — отметил Алирезабехичи.

Парламентарий пояснил, что руководство Ирана всерьез задумывается насчет приобретения комплексов С-400 и еще нескольких видов вооружения, в том числе военно-морской техники.

Пока стороны не начали переговоры, Тегеран будет готов приступить к обсуждению условий сделки сразу после устранения международно-правовых препятствий. При этом на их продлении уже настаивают США.