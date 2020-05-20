Боня рассказала, какой важный урок вынесла из пандемии коронавируса

Москва, 20 мая. Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, как изменилась ее жизнь из-за пандемии коронавируса и какой важный урок вынесла из эпидемии.

Блогер отметила, что до пандемии у нее был очень жесткий рабочий график и много поездок, и на какие-то вещи времени не хватало. Однако благодаря карантину, по ее словам, он смогла больше уделить времени дочери, занятиям спортом, саморазвитию и запустить новые проекты.

«Научилась ценить мелочи, на которые раньше не обращала внимания. А еще, вся эта ситуация с коронавирусом научила меня проверять и перепроверять любую полученную информацию. Как говорил Эвклид: «То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств», — сказала 40-летняя телезвезда.

По словам ведущей, неопределенность вынудила ее искать новые сведения о коронавирусе, читать научные труды, смотреть интервью разных ученых и делить любую информацию из телевизора «на два».

«Это же я и стараюсь донести до своей аудитории — критично относиться к любой публикуемой информации, сохранять благоразумие и спокойствие», — добавила Боня.

Она убеждена, что коронавирусную инфекцию человечество переживет так же как Эболу, птичий грипп и атипичную пневмонию. По ее мнению, сейчас важно сохранять позитивный настрой.