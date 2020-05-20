Экономист Разуваев назвал «чрезмерно оптимистичными» прогнозы Всемирного банка по нищете

Экономика Российской Федерации начнет чувствовать себя довольно неплохо уже к первому кварталу 2021 года благодаря растущим ценам на нефть. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев
Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление главы Всемирного банка Дэвида Малпасса о том, что из-за пандемии коронавируса до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в состоянии нищеты. По его словам, это «нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года» и погрузит мировую экономику в «глубокую рецессию».
«Учитывая, что во всем мире людей живет 7 миллиардов, цифры Всемирного банка чрезмерно оптимистичны, — заметил Разуваев. — Реальная цифра намного больше, потому что некоторых людей (живущих, например, в Африке) вообще никто толком не считает».
По словам эксперта, из-за резкого падения спроса и торможения мировой экономики людям во всех странах придется непросто.
«Однако там, где национальная экономика диверсифицирована, дело со временем быстро пойдет на лад, — заявил экономист. — Чего, к сожалению, нельзя сказать о странах с моноэкспортной культурой, чье благосостояние зависит от продажи за границу какого-то одного товара — им будет очень несладко. К этой же когорте можно смело отнести и государства, чрезвычайно зависимые от туризма, в частности, наших соседей Армению и Грузию».
Собеседник ФАН отметил, что цифры, которые показывают Международный валютный фонд (МВФ), рейтинговые агентства и тот же Всемирный банк, отображают ситуацию только в крупнейших экономиках мира и промышленно развитых странах.
«Остальное они просто прикидывают, исходя из своих соображений, — считает Разуваев. – Реальная ситуация намного хуже, но что делать! Кому-то очень не повезло, а кому-то не повезло совсем».
Что же касается России, то в нашей стране эксперт прогнозирует серьезное укрепление экономики уже к первому кварталу 2021 года. По его убеждению, цены на нефть будут расти соответственно росту промышленного производства в мире, на котором требуется этот энергоресурс.
Экономист рассказал о недостаточности тех средств, которые Всемирный банк планирует выделить на кредиты более чем в ста странах — Дэвид Малпасс заявил, что возглавляемая им организация обязалась выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года.
«Конечно, мировые финансовые институты говорят о том, что они делают все для скорейшего выхода из кризиса, однако на моей памяти за последние 20 лет еще ни одна страна, которая проводила реформы по рецептам того же МВФ, не стала процветающей. Раньше, конечно, были некоторые локальные успехи — например, в Чили — но сейчас они скорее больше разглагольствуют, чем занимаются реальной борьбой с кризисом», — резюмировал Разуваев.