Экономист Разуваев назвал «чрезмерно оптимистичными» прогнозы Всемирного банка по нищете

Экономика Российской Федерации начнет чувствовать себя довольно неплохо уже к первому кварталу 2021 года благодаря растущим ценам на нефть. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление главы Всемирного банка Дэвида Малпасса о том, что из-за пандемии коронавируса до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в состоянии нищеты. По его словам, это «нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года» и погрузит мировую экономику в «глубокую рецессию».

«Учитывая, что во всем мире людей живет 7 миллиардов, цифры Всемирного банка чрезмерно оптимистичны, — заметил Разуваев. — Реальная цифра намного больше, потому что некоторых людей (живущих, например, в Африке) вообще никто толком не считает».

По словам эксперта, из-за резкого падения спроса и торможения мировой экономики людям во всех странах придется непросто.

«Однако там, где национальная экономика диверсифицирована, дело со временем быстро пойдет на лад, — заявил экономист. — Чего, к сожалению, нельзя сказать о странах с моноэкспортной культурой, чье благосостояние зависит от продажи за границу какого-то одного товара — им будет очень несладко. К этой же когорте можно смело отнести и государства, чрезвычайно зависимые от туризма, в частности, наших соседей Армению и Грузию».

Собеседник ФАН отметил, что цифры, которые показывают Международный валютный фонд (МВФ), рейтинговые агентства и тот же Всемирный банк, отображают ситуацию только в крупнейших экономиках мира и промышленно развитых странах.

«Остальное они просто прикидывают, исходя из своих соображений, — считает Разуваев. – Реальная ситуация намного хуже, но что делать! Кому-то очень не повезло, а кому-то не повезло совсем».

Что же касается России, то в нашей стране эксперт прогнозирует серьезное укрепление экономики уже к первому кварталу 2021 года. По его убеждению, цены на нефть будут расти соответственно росту промышленного производства в мире, на котором требуется этот энергоресурс.

Экономист рассказал о недостаточности тех средств, которые Всемирный банк планирует выделить на кредиты более чем в ста странах — Дэвид Малпасс заявил, что возглавляемая им организация обязалась выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года.