Анкара, 20 мая. Турецкий журналист издания Нaberturk утверждает, что в ближайшее время на базе Аль-Ватыя, захваченной боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии после стратегического отступления Ливийской национальной армии (ЛНА), будет размещена турецкая техника.

По словам Четинера Четина, в ближайшее время на базе Аль-Ватыя будут размещены турецкие БПЛА и истребители F-16 — в этом решении триполитанское правительство опирается на соглашения о сотрудничестве, заключенные между главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ноябре 2019 года.

До того, как ПНС заняли Аль-Ватыю, турецкие БПЛА массированно атаковали территорию базы под прикрытием турецких же фрегатов на ливийском побережье. При этом функционеры правительства Сарраджа убеждены в том, что такими действиями Турция обеспечивает безопасность для Европы, «освобождая город от террористов», что само по себе странно, учитывая тот контингент, из которого состоят вооруженные формирования в Триполи.

Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно рассказывало о составе бандформирований триполитанского правительства, среди которых большая часть представлена выходцами из таких запрещенных в РФ террористических группировок, как ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Ранее сообщалось, что шеф полиции Дубая Дахи Халфан посоветовал главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу выгнать из Ливии иностранных наемников, завезенных Турцией, и террористов, которые обстреливают гражданское население и провоцируют эскалацию в регионе, отстаивая интересы Анкары.

1 Организация запрещена на территории РФ.