Доктор Мясников рассказал, как уцелел в перестрелке в госпитале в Нью-Йорке

Москва, 20 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уцелел в перестрелке в одной из больниц в Нью-Йорке.

По словам медика, в Большом Яблоке есть несколько крупных госпиталей, но они переполнены, обстановка там крайне напряженная и даже опасная.

«Это ад. Там стреляют прямо в палате. Стреляют даже в приемном покое, я лично свидетель», — сообщил он.

«Американский госпиталь — это филиал ада»



Александр Мясников



Смотрите эксклюзивное интервью завтра в 11.00 на YouTube канале СоловьёвLive pic.twitter.com/MtyCZ6K5sL — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) May 20, 2020

Мясников добавил, что в таком госпитале-«монстре» оказался, потому что навещал свою знакомую, которая работает там. Во время еще одной перестрелки он вместе с коллегой был в буквальном смысле «на линии огня».

«Ситуация: дежуришь, выстрел, открывается дверь, к тебе вбегает человек и держится за живот, падает. Эта сволочь и меня подстрелила, у меня лично такое было», — добавил врач в ходе трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».

Напомним, за рубежом Мясников вел врачебную практику с 1982 года. В Штатах он подтверждал свой диплом. Работал в Медицинском центре Нью-Йоркского государственного университета. Является членом Американской медицинской ассоциации.

С 2010 года работает главным врачом московской клинической больницы №71 им. М. Е. Жадкевича. Ведет передачу «О самом главном» на канале «Россия-1». В этом году был назначен официальным представителем информационного центра по коронавирусу.