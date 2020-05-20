Пираты XXI века: дайджест инцидентов в Гвинейском заливе

Пока весь мир отвлечен пандемией коронавируса, в первом полугодии 2020 года отмечается повышенная активность пиратов у западного побережья Африки. Проблема, которую представляют участившиеся атаки и захваты заложников, находится, к сожалению, в стороне от международного внимания. Telegram-канал «Первый Морской» провел мониторинг пиратской активности в Гвинейском заливе за первое полугодие 2020 года.

Акцент сместился на запад

Объединенные силы ВМФ России, ВМС Индии, стран НАТО, а также ряда других государств и коммерческих судоходных компаний предприняли ряд мер, чтобы прекратить пиратские рейды вблизи восточного берега Африки и в прилегающих районах Индийского океана. Пиратская активность у восточного побережья Черного континента постепенно нарастала с 2003 года, ее пик пришелся на период с 2008 по 2011 год. Благодаря международным усилиям, нападения на торговые и пассажирские суда удалось свести на нет в этом регионе. Однако искатели легкой наживы нашлись в Гвинейском заливе.

До 2010 года активность пиратов в Гвинейском заливе была ограничена полоской прибрежных вод шириной не более 30 морских миль. Зная об этом, суда, курсирующие в этом регионе, держались на большем расстоянии от берега. Пиратам пришлось поменять тактику, которая была ограничена использованием «материнских судов» — плавбаз.

Пираты XXI века

Чтобы расширить радиус поиска добычи, морские головорезы начали создавать небольшие флоты, состоящие из быстроходных лодок, которые не требовали «материнских судов». Такие лодки способны уходить в океан на 100-120 морских миль от берега. Пираты постоянно улучшают свое техническое оснащение, чтобы безопасно ходить вдали от берега, и совершенствуют приспособления для абордажа.

На фотографиях, сделанных 25 марта 2020 года у берегов Нигерии, когда пираты попытались высадиться на судно SCARABE, бандиты используют алюминиевую лестницу длиной почти в 10 метров. Пиратам удалось установить трап на борту судна, когда они шли параллельным курсом на большой скорости.

Этот случай показывает, что скорость в 18 узлов не всегда может защитить от абордажа. Пираты не только смогли расширить оперативный радиус действия, но и курсировали вдоль всего западноафриканского побережья, проводя разведку наиболее удобных мест (якорных стоянок и подходов к портам) для похищения моряков. Суммы выкупа за освобождение членов экипажа значительно возросли — в некоторых случаях требования достигали одного миллиона долларов.

Как правило, пираты Гвинейского залива используют скоростные катера с пластиковыми корпусами длиной от 8 до 10 метров с двумя подвесными двигателями мощностью 150/200 л. с., обычно под красными или белыми флагами. Команды состоят из шести и более человек, вооруженных автоматами Калашникова. Основное абордажное оснащение, как было указано выше, — алюминиевые лестницы длиной от 8 до 10 метров. Самые отчаянные пираты могут действовать на одном-единственном скоростном катере, иногда катера ходят парами.

Пластиковый корпус лодки обладает малой площадью отражающей поверхности, поэтому их радарное обнаружение затруднено. Легкие и быстроходные лодки, которые используют пираты, появляются на экране радара лишь в трех милях от судна — это при волнении моря менее трех баллов и достаточно высокой скорости самой лодки. Командам всех судов, которые идут в районе Гвинейского залива, рекомендуется устанавливать радары на максимальную чувствительность. Все же есть вероятность, что наблюдатель обнаружит лодку по шуму прежде, чем она появится на экране радара. Курсы сближения могут быть различными, но CPA (closest point of approach, дистанция кратчайшего сближения) всегда равна нулю.

Разбойники изменили и время суток, в которое совершаются рейды. Если в 2018 году почти две трети нападений были совершены в дневное время, то в последние месяцы нападения у западного побережья Африки осуществлялись в основном ночью (поздним вечером либо перед рассветом).

В настоящее время суда, курсирующие в водах Гвинейского залива, используют легковооруженные катера сопровождения. Проводка судов осуществляется в пределах 100-120 морских миль от берега. Расширение этого диапазона невозможно по логистическим (запас хода) и экономическим соображениям (охрана обходится в 10-12 тыс. долларов в день). Пираты, способные действовать за пределами этого радиуса, более чем в 120-140 морских милях от берега, спокойно продолжают нападения, не опасаясь встречи с охраной.

Обескураживающий счет

2020 год стал благодатным для ловцов удачи. Стоит помнить, что за сухими словами и цифрами — страдания и гибель людей.

Ниже собраны наиболее громкие случаи пиратских атак. Подозрительные сближения, проникновение с целью завладения судовым имуществом и другие незначительные происшествия не упоминаются.

3 января 2020 года, 2200UTC, устье реки Рамос (Нигерия)

Земснаряд AMBIKA (в прошлом GALLILEI 2000) под нигерийским флагом атакован пиратами при выполнении работ в трех милях от устья реки Рамос (побережье Нигерии). Во время нападения произошел огневой контакт между охраной судна и нападавшими.

После ожесточенной перестрелки пираты смогли подняться на борт и взять в заложники трех членов экипажа — двух граждан России и одного гражданина Индии. В ходе нападения были убиты четверо охранников судна, еще двое получили ранения. 6 января заложники освобождены силами нигерийских силовиков, которые сообщили, что несколько преступников были уничтожены в ходе операции.

1 февраля 2020 года, 0130UTC, близ города Лагос (Нигерия)

Два пирата поднялись на борт танкера PALAWAN STAR, находящегося на якорной стоянке порта Лагос в Нигерии. Они попытались захватить вахтенного матроса, но ему удалось убежать и поднять тревогу. Услышав сигнал тревоги, грабители покинули судно и скрылись на своей лодке. Об инциденте было сообщено ВМС Нигерии, которые направили патрульное судно на место происшествия.

14 февраля 2020 года, 0812UTC, в районе острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи)

Контейнеровоз MAERSK TEMA, идущий из Пуэнт-Нуар в Лагос, был атакован в 90 милях северо-западнее острова Сан-Томе (в 200 милях к юго-западу от Бонни (Нигерия). На борт судна поднялись два бандита, а в непосредственной близости от места нападения были замечены две скоростные лодки пиратов. Члены экипажа MAERSK TEMA укрылись в цитадели судна. После передачи сигнала бедствия к судну подошли корабль португальских ВМС и нигерийское охранное судно. Нигерийцы обыскали контейнеровоз. Пиратам удалось скрыться.

20 февраля 2020 года, 0110UTC, к югу от города Котону (Бенин)

Танкер ALPINE PENELOPE был атакован в 76 милях юго-западнее города Котону (Бенин) когда шел в направлении Лагоса (Нигерия). В результате нападения были похищены девять членов экипажа. В кратком отчете указано, что вахтенный помощник увидел на борту двух вооруженных людей. Танкер успел послать сигнал тревоги, после чего связь была потеряна. Связь с судном была восстановлена около 0940UTC. Экипаж танкера состоял из 24 человек: граждан Грузии, Филиппин и Украины.

21 февраля 2020 года, 0330UTC, в 160 милях к юго-западу от города Брасс (Нигерия)

Контейнеровоз IRENES RESOLVE подвергся пиратской атаке, когда шел на скорости 17,1 узлов из Криби (Камерун) в Альхесирас (Испания). Сблизившись с судном, пираты открыли огонь и приказали остановиться по УКВ-радио. Капитан отказался выполнить приказ и заявил, что на борту присутствует команда охраны. Маневрируя и уклоняясь пиратской лодки, контейнеровозу удалось избежать проникновения пиратов на борт. На всякий случай экипаж был собран в цитадели. Примерно через час пираты оставили попытки преследования.

5 марта 2020 года, 1300UTC, в 45 милях к югу от города Котону (Бенин)

Танкер-продуктовоз MINERVA VIRGO, шедший из Нидерландов в Лагос (Нигерия), был атакован в Гвинейском заливе в 43 милях к югу от Котону (Бенин). Члены экипажа укрылись в цитадели, но один из них пропал без вести. Когда патрульный катер ВМС Бенина подошел к танкеру, пираты скрылись. О судьбе пропавшего без вести моряка ничего не известно.

20 марта 2020 года, 0500UTC, в 22 милях от города Порт-Жантиль (Габон)

Пираты проникли на борт пассажирского судна ELOBEY VI (под флагом Экваториальной Гвинеи), когда оно находилось на маршруте из Бата на остров Аннобон в Экваториальной Гвинее. Судно было захвачено и направлено в сторону Нигерии, где 23 марта в 34 милях к юго-западу от Бонни было оставлено. Троих из шести членов экипажа взяли в заложники, из них два гражданина Марокко, и один гражданин Экваториальной Гвинеи. После инцидента ELOBEY VI был взят на сопровождение кораблем ВМС Экваториальной Гвинеи WELE NZAS.

20 марта 2020, 2345UTC, якорная стоянка близ города Дуала (Камерун)

Танкер-продуктовоз STENA IMPORTANT был атакован группой пиратов из восьми человек. Пираты предприняли две попытки взойти на борт, но после огневого контакта с охраной судна оставили попытки проникновения и скрылись.

22 марта 2020 года, 0726UTC, в 62 милях к западу от Либревиля (Габон)

Контейнеровоз MSC TALIA F под португальским флагом был в пути из Ломе в порт Либревиля, когда пираты поднялись на борт судна и захватили семь членов экипажа, включая капитана и старшего помощника. После трех часов пребывания на судне пираты скрылись вместе с заложниками. Экипаж контейнеровоза состоял из 17 человек, все граждане Украины.

25 марта 2020 года, 1045UTC, в 75 милях к юго-западу от города Брасс (Нигерия)

Судно SCARABE, которое направлялось из Калабара (Нигерия) в Порт-Овендо (Габон), было атаковано пиратами в Гвинейском Заливе 25 марта. Быстроходный катер с семью нападавшими на борту подошел к судну, пираты попытались проникнуть на борт, используя абордажную лестницу. Команда SCARABE, увеличивая скорость и меняя курс, не позволила пиратам осуществить проникновение и избежало преследования. Судно охраны было направлено на помощь с ближайшего прибрежного терминала Агбами.

27 марта 2020 года, 0230UTC, якорная стоянка близ города Конакри (Экваториальная Гвинея)

Около десяти пиратов, вооруженных огнестрельным и холодным оружием, проникли на борт балкера ANASA. Угрожая физической расправой, пираты забрали ценные вещи экипажа и некоторое судовое имущество. Один из моряков получил ранения.

18 апреля 2020 года, 2330 UTC, якорная стоянка близ города Котону (Бенин)

Контейнеровоз TOMMI RITSCHER, стоящее на якоре, было атаковано группой вооруженных пиратов. Проникновение было замечено экипажем судна, была объявлена тревога. Члены команды успели укрыться в цитадели. Власти Бенина были немедленно оповещены о происшествии. Патрульный корабль ВМС Нигерии NNS OSE был направлен на помощь пострадавшему судну. Восемь членов экипажа пропали без вести, включая капитана, гражданина Болгарии. Экипаж состоит из граждан России, Украины, Болгарии, Филиппин. Атаковавшим, скорее всего, было известно, что компания-оператор отказалась разместить на борту судна вооруженную охрану, сославшись на ограничения в связи с пандемией коронавируса.

30 апреля 2020 года, 1930UTC, в 175 милях к югу от Лагоса (Нигерия)

Танкер-продуктовоз VEMAHOPE атакован пиратами в Гвинейском заливе по пути из Ломе (Того) в Камерун. Пираты проникли на судно и взяли в заложники десять человек (о гражданстве членов экипажа не сообщается).

9 мая 2020 года, 0200UTC, близ города Малабо (Экваториальная Гвинея)

Грузовое судно RIO MITONG атаковано быстроходным катером в районе города Малабo (Экваториальная Гвинея). Преступники использовали абордажные лестницы, чтобы подняться на борт. В результате похищены два члена экипажа, предположительно граждане России и Украины.

9 мая 2020, 0200UTC, близ города Луба (Экваториальная Гвинея)

Научно-исследовательское судно DJIBLOHO (бывшее советское судно «Дальморгеология» 1989 года постройки) было атаковано на якорной стоянке в районе города Луба (Экваториальная Гвинея). Похищены два моряка, оба граждане России.

14 мая 2020 года, 0300UTC, близ Котону (Бенин)

Итальянский грузовой ролкер GRANDE NIGERIA сообщил о подозрительном сближении в 106 милях к югу от Котону (Бенин). В районе присутствовало небольшое грузовое судно с двумя «скифами» (моторными лодками) на буксире. Судно взяло курс на сближение с GRANDE NIGERIA, и обладало характерными признаками пиратской плавбазы (на таких могут находиться несколько боевых групп пиратов и абордажное оборудование). Вероятно, пираты, увидев высокие борта и конструкционные особенности ролкера, отказались от попытки абордажа. Судно GRANDE NIGERIA набрало скорость и продолжило движение без дальнейших инцидентов.

Участь пленников

Следует отметить, что достоверной информации о судьбе заложников, а также о ходе переговоров с пиратами известно довольно мало. На это влияют несколько основных факторов. Во-первых, детали переговоров с пиратами редко раскрываются даже после успешных операций. Любая сведения, которые могут обнародовать СМИ, потенциально могут привести к срыву или изменению выдвинутых пиратами условий, что может сильно затянуть переговорный процесс. Во-вторых, судовладельцы стремятся как можно меньше освещать случаи нападения или захвата судов, опасаясь за свою репутацию и возможных коммерческих убытков.

Действия, которые страны Западной Африки предпринимают для противодействия пиратству, не носят системного характера. Изредка появляются сообщения об антипиратских рейдах. В частности, одна из таких операций прошла 29 апреля. Как сообщили нигерийские власти (координатор медиаопераций Минобороны генерал-майор Джон Эненче), в ходе патрулирования Сектора 2 в районе Нембе Эненче, штат Байэльса (Нигерия), правительственными войсками были найдены и освобождены 15 человек, взятых пиратами в заложники, а также изъято пять скоростных лодок и оружие. Гражданство освобожденных не уточняется.

Чего ждать от ситуации в будущем

С одной стороны, принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, сложившуюся за последние несколько месяцев в особенности в развивающихся странах, не следует ожидать увеличения количества антипиратских рейдов со стороны силовых структур — в отличие от пиратов, активность которых продолжает расти. С другой стороны, массированное совместное применение ВМС разных стран, как это было у берегов Сомали на рубеже 2010-х годов, возможно лишь в случае если количество пиратских нападений превысит некоторое «пороговое значение» и серьезно ударит по транспортным перевозкам в Гвинейском заливе.

Учитывая сравнительную загруженность и стратегическое значение морских путей у восточного побережья Африки, в Арабском море, Оманском и Аденском заливах, и морских путей в Гвинейском заливе, рассчитывать на это не приходится — очевидно, что Гвинейский залив отстает по этим показателям. Похоже, у пиратов Западной Африки есть фора, — до тех пор, пока мировая пандемия коронавируса не сойдет на нет.