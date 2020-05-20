Экс-ведущая «Дома-2» Ефременкова поверила словам Бони о «теории заговора» вокруг пандемии

Бывшая участница и ведущая телепрограммы «Дом-2» Юлия Ефременкова заявила, что в конфликте между Викторией Боней и Ксенией Бородиной она не принимает чью-либо сторону. Но при этом в какой-то мере согласна с первой в том, что касается пандемии коронавирусной инфекции.

Юлия Ефременкова прокомментировала Федеральному агентству новостей высказывания экс-участницы выходящего на телеканале ТНТ скандального реалити-шоу Бони о коронавирусе, которые и вызвали возмущение Бородиной.

«Скажу честно, я не за Вику и не за Ксюшу, но отчасти поддерживаю Боню. Считаю, что телевизор лучше не включать, потому что там кроме коронавируса больше никаких новостей нет. У нас [обычные] больницы не работают, и тратится огромный бюджет на то, что строят больницы для больных коронавирусом. А как же другие, как же люди, которые больны, например, раком? <...> Не могу сказать, что я полностью поддерживаю Боню, но отчасти доля правды в ее словах для меня есть», — заявила Ефременкова, комментируя слова телеведующей о «теории заговора» вокруг пандемии COVID-19.

Блогерша рассказала, что первую неделю, объявленную выходной из-за пандемии, она не выходила из дома, но потом начала «принципиально ходить без маски и перчаток», словно никакой угрозы здоровью и нет. Юлия отметила, что многие подписчики ей говорили о том, что той должно быть стыдно за несоблюдение режима самоизоляции.

Собеседница ФАН при этом не оспаривает тот факт, что из-за коронавирусной инфекции по всему миру умирает очень много людей.

«Но вы же не отрицаете, что от рака умирает в разы больше людей, — привела она пример. — От ОРЗ умирает огромное количество людей. Однако все эти цифры просто канули в Лету. У нас один коронавирус! Я не отрицаю этого. Но хочу сделать акцент на другом — помимо коронавируса есть и другие заболевания. И там смертность, может быть, даже и выше».

Сама Ефременкова при этом заразиться COVID-19 совсем не боится, хотя, как уже говорила выше, на самоизоляции не сидит и передвигается без маски и перчаток.

«Вот честно — не боюсь, — заверила она. — Потому что в моем окружении, а оно достаточно большое, нет ни одного человека, который болеет. Мама у нас сидит дома. Я понимаю, что, конечно, это глупо — ее мы держим дома, а сами гуляем и можем заразу эту ей принести. Но считаю, что это выбор каждого человека».

По словам блогерши, она продолжает так же работать, как и раньше, чтобы у ее матери всегда были лекарства, фрукты, овощи, и все, что еще необходимо.

«Если мы с моим молодым человеком сядем дома и будем ждать христова пришествия, то просто умрем с голода — у меня такая вот позиция», — заключила Ефременкова.

Конфликт между Викторией Боней и Ксенией Бородиной начался с видеопоста первой в социальной сети Instagram, где она открыла всем «страшную правду» о коронавирусе. Что это якобы заговор, что во всем виноват Билл Гейтс, что в Голливуде проводят сатанистские ритуалы. А члены британской королевской семьи чуть ли не едят младенцев и пьют их кровь.

Еще одна «сверхидея» участницы скандального телешоу заключается в том, что благодаря COVID-19 якобы можно управлять людьми, чипировать их и делать им определенные вакцины.

Также Боня раздавала некие советы по лечению заболеваний, не имея при этом никакого медицинского образования. Именно это и возмутило Бородину. На что Боня тут же ответила оппонентке, пройдясь по ее «уровню развития».

Ранее откровения Бони также оценил известный экстравагантными воззрениями и необычным образом жизни предприниматель Герман Стерлигов.