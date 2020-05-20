Виктория Боня высказалась о вакцинации против коронавируса

Москва, 20 мая. Российский блогер и телеведущая Виктория Боня в беседе с Федеральным агентством новостей призвала россиян высказать свою гражданскую позицию по поводу вакцинации против коронавируса.

Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» обратила внимание на то, что многие люди обеспокоены тем, что вакцинация против коронавируса будет принудительной. Она напомнила о принятом в Дании чрезвычайном законе о коронавирусе, который дает государству полномочия принуждать граждан к вакцинации, анализам, лечению и карантину с привлечением полиции — вплоть до марта 2021 года. Она допустила, что такой сценарий развития событий может быть и в России.

«Я простой обыватель, — не ученый, не медик, не исследователь, поэтому не беру медицинский аспект. Но я твердо убеждена, вакцинация от коронавируса должна быть исключительно добровольной! То есть, в случае появления вакцины с доказанной эффективностью, право каждого человека сделать собственный выбор «за» или «против», — сказала 40-летняя знаменитость.

Она сомневается, что людей «насильно поволокут прививаться», однако могут создать условия, вынуждающие человека сделать этот шаг. Например, по ее словам, могут запретить доступ к государственным учреждениям, супермаркетам, поездки за рубеж.