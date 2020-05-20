Москва, 20 мая. Агент ЦРУ Валери Плейм пыталась провоцировать российского журналиста на вмешательство в американские выборы. Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

В своем Telegram-канале он подробно описал интересную ситуацию, которую можно назвать откровенной провокацией со стороны американских спецслужб.

«Сидишь такой в самоизоляции, читаешь, как русские хакеры пытаются похитить британские наработки по вакцине от коронавируса. Как вдруг прилетает письмо от экс-агента ЦРУ Валери Плейм. Прилетает в личку в Twitter, которым она, кстати, обещала не пользоваться после скандала с ретвитами антисемитских сообщений», — написал Аббас Джума.

Он добавил, что накопилось несколько скандалов с участием бывшего агента ЦРУ. Спецкор ФАН рассказал, что в 2003 году шпионку раскрыл чиновник из администрации президента Буша. Однако, по словам Джумы, Валери Плейм не сдалась и приняла решение участвовать в выборах в Конгресс США в Нью-Мексико.

Аббас Джума получил от экс-агента ЦРУ сообщение с просьбой направить деньги на предвыборную кампанию, которая, по ее словам, оказалась совсем недешевой.

«Однако предвыборная кампания — вещь недешевая, жалуется Плейм. И просит у меня — спецкорреспондента РИА ФАН (агентство, кстати, внесено в американский санкционный список) — подкинуть ей деньжат. Ну там, на рекламу, общение с избирателями и так далее», — отметил Джума.

Он добавил, что денег Валери Плейм не дал.