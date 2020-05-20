В России отметили День Волги

День великой реки Волги празднуют 20 мая все поволжские регионы, чтобы привлечь общественное внимание к проблемам водоема и напомнить о том, что ему нужны забота и внимание.

«Волга — это неотъемлемая часть культурного кода, истории нашей страны, вместе с тем это уникальный природный памятник и важная транспортная артерия», — отметил Сергей Будилин, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России.

Сейчас близ великой реки проживает около 60 млн человек, здесь расположена почти половина российских и сельскохозяйственных производств. Старинные города на берегах Волги и связанных с ней рек — Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград — давно разрослись до масштабов мегаполисов с соответствующим воздействием на экологию.

«Проблема очистки сточных вод от городов и предприятий актуальна еще с советских времен, однако ее решение появилось уже в современной России. В рамках реализации ФЦП «Вода России» субсидии на модернизацию очистных сооружений по всей стране получили 72 инвестиционных проекта общей стоимостью более 123 млрд рублей, в их число вошел проект по Волге», — рассказывает Будилин.

К сожалению, сточными водами беды реки не ограничиваются. На сегодняшний день практически на всем своем протяжении Волга раздроблена на множество водохранилищ, запитывающих населенные пункты водой и электричеством. Свободны от этого лишь маленькие участки водоема в верхнем и нижнем течениях. Для спасения реки с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», базу для которого заложили разработанные в рамках ФЦП «Вода России» решения.

В этом году по проекту должны быть расчищены русла нижней реки и ее дельты от наносов песка и ила, более 4000 га водоема должны быть экологически реабилитированы с перспективой самостоятельного самоочищения в будущем. Кроме того, планируется углубление 210 километров дна, что улучшит проходимость рыб на нерест, более 90 километров работ запланировано на мелиоративных каналах. Проточность реки должны улучшить два новых водопропускных сооружения, которые введут в эксплуатацию также в этом году.

Любой неравнодушный житель России может помочь великой реке, приняв участие во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», проходящей также в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году акция проводилась в обновленном формате экомарафонов, стартовав с Нижнего Новгорода и прокатившись по всему Поволжью. Чтобы принять участие в следующих мероприятиях как участник или организатор, достаточно зарегистрироваться на официальном ресурсе акции чистыеберега.рф.