Минобороны РФ развернуло лагерь и мобильный госпиталь для вахтовиков в Красноярском крае

Красноярск, 20 мая. Военные Минобороны РФ развернули полевой лагерь на тысячу мест в поселке Еруда Красноярского края, где у 866 сотрудников горно-обогатительного комбината была выявлена коронавирусная инфекция.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, монтажные работы выполнил сводный отряд МО РФ. Всего было возведено 50 палаток, в каждой из которых может разместиться 20 человек.

«В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что на территории лагеря будут работать столовая, баня и прачечная. За состоянием вахтовиков, у которых был выявлен коронавирус, следят более 70 медиков. В случае, если вдруг состояние кого-либо из пациентов ухудшится — он будет тут же переведен в мобильный госпиталь. Он также был создан силами Минобороны, отмечает телеканал 360. Во временной больнице — 100 коек. Есть отделения реанимации и анестезиологии, инфекционная секция, лаборатория и несколько аппаратов искусственной вентиляции легких.