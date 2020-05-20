Панчин показал, как запрет на производство ГМО угрожает продовольственной безопасности РФ

Санкт-Петербург, 20 мая. Биолог и популяризатор науки Александр Панчин объяснил в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», как запрет на производство генетически модифицированного организма (ГМО) угрожает продовольственной безопасности РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт отметил, что в России есть хорошая экспериментальная биологическая наука, в том числе в области генной инженерии. В связи с этим у России есть и специалисты, и возможности для создания продуктов. Однако здесь стоит другая проблема.

Дело в том, что из-за закона о запрете на производство ГМО ученые не смогут выращивать свой продукт, даже если это будет «крутой генно-модифицированный сорт чего-нибудь», напомнил биолог. В таком случае, по словам биолога, специалистам придется запантентовать проект, а затем продать его какой-нибудь компании, которая будет его развивать. Затем в Россию могут импортировать эту продукцию, добавил Панчин.

«Это следствие как раз того, что подавляющее большинство людей считает, что ГМО вредно, и они не разобрались в этом вопросе, а депутаты, их представления, ничем не отличаются», — пояснил биолог.

Ранее Панчин объяснил, почему не стоит бояться ГМО. По его словам, генетические изменения постоянно возникают у любых организмов, и в это абсолютно нормальное явление.