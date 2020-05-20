Победившие коронавирус петербуржцы запустили акцию «Я уже здоров». ФАН-ТВ

Семейная пара из Петербурга после выздоровления от коронавируса выпустили специальные значки для переболевших COVID-19, чтобы показать другим людям, что болезнь можно победить.

Сотрудники Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина решили поддержать акцию «Я уже здоров». Супруги переболели новой коронавирусной инфекцией в начале апреля. У Михаила COVID-19 протекал в тяжелой форме, он был госпитализирован в больницу Боткина.

«Мы оба переболели коронавирусом. Я болела дома, а он [муж] попал сюда. Я болела чуть легче, чем он. <…> Мы хотим выразить огромную благодарность всем врачам и сотрудникам, техническому персоналу, потому что они помогли быстрее поправится моему мужу, ну и мне соответственно», — сказала Светлана Лытко.

После выздоровления Светлана и Михаил решили организовать акцию и выпустили несколько значков со слоганом «Я уже здоров» для россиян, которые переболели коронавирусной инфекцией. По замыслу супругов, значки должны развеять гнетущую обстановку и напоминать людям, что каждый день из больниц Санкт-Петербурга и Ленинградской области выписывается все больше людей.