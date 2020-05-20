«Новая газета» поддержала фейк «Радио Свобода» об эвтаназии в больницах Петербурга

Москва, 20 мая. Либеральные СМИ продолжают публикацию фейковых материалов о борьбе с эпидемией коронавируса в России. «Новая газета» выпустила материал в поддержку автора скандальной статьи о принудительной эвтаназии, которую якобы применяют петербургские медики.
Напомним, недостоверные данные вышли из-под пера корреспондента издания «Север.Реалии» Татьяны Вольтской. Сославшись на анонимного сотрудника некоей больницы в Петербурге, она громко сообщила о том, что медики якобы вынужденно отключают пациентов от аппаратов ИВЛ из-за нехватки сил и средств для борьбы с COVID-19, передает «Политика сегодня».
Тогда на публикацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, который обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить материал. Надзорное ведомство подтвердило мнение парламентария, установив, что указанные в статье факты являются недостоверными.
Несмотря на это, «Новая газета» в недавней заметке пытается обелить «Север.Реалии», который является подразделением «Радио Свобода», признанным иностранным агентом. Хинштейн же в логике «оппозиционных» журналистов предстает доносчиком. Очевидно, что заказчиком информационного вброса вновь стал беглый олигарх Михаил Ходорковский, на регулярной основе сотрудничающий с «Новой газетой».
«Мало у нас заболевших — «ага, значит, скрывают». Секунда не проходит, как мнение у них меняется. Но именно в том ключе, чтобы не совпадать с официальным мнением власти (РФ. – Прим. ФАН). Все идет на конфликт. И это не только Ходорковский, это еще и медиахолдинг Госдепа США, который работает достаточно синхронно с этой публикой», — прокомментировал материал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.