«Новая газета» поддержала фейк «Радио Свобода» об эвтаназии в больницах Петербурга

Москва, 20 мая. Либеральные СМИ продолжают публикацию фейковых материалов о борьбе с эпидемией коронавируса в России. «Новая газета» выпустила материал в поддержку автора скандальной статьи о принудительной эвтаназии, которую якобы применяют петербургские медики.

Напомним, недостоверные данные вышли из-под пера корреспондента издания «Север.Реалии» Татьяны Вольтской. Сославшись на анонимного сотрудника некоей больницы в Петербурге, она громко сообщила о том, что медики якобы вынужденно отключают пациентов от аппаратов ИВЛ из-за нехватки сил и средств для борьбы с COVID-19, передает «Политика сегодня».

Тогда на публикацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, который обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить материал. Надзорное ведомство подтвердило мнение парламентария, установив, что указанные в статье факты являются недостоверными.

Несмотря на это, «Новая газета» в недавней заметке пытается обелить «Север.Реалии», который является подразделением «Радио Свобода», признанным иностранным агентом. Хинштейн же в логике «оппозиционных» журналистов предстает доносчиком. Очевидно, что заказчиком информационного вброса вновь стал беглый олигарх Михаил Ходорковский, на регулярной основе сотрудничающий с «Новой газетой».