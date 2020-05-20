Крупнейший вулкан Европы продолжает активность. ФАН-ТВ

На побережье Сицилии продолжается активность вулкана Этна. Из кратера на юго-востоке горы поднимаются черный дым и пепел.

Этна расположена недалеко от городов Катания и Мессина. Гора является самым крупным действующим вулканом в Европе, высота достигает около 3 300 метров. Этна известен частыми извержениями и считается одним из активных вулканов в мире, по своей мощности занимает 10 место.

Периодически извержения горы настолько сильны, что могут разрушить целый поселок, по статистике такое происходит раз в 150 лет. Но сейчас не такой случай.

В 2013 году Этну внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.